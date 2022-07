ufficiale Celtic Glasgow scatenato sul mercato: annunciati Mooy e Jenz

Il Celtic Glasgow ha ufficializzato due acquisti: si tratta di Aaron Mooy e Moritz Jenz. Il primo, centrocampista australiano di 31 anni, torna in Europa dopo l'esperienza in Cina allo Shanghai Port. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per due stagioni. Jenz, difensore tedesco di 23 anni, arriva dai francesi del Lorient e si è trasferito a Glasgow con la formula del prestito con diritto di riscatto.