ufficiale Ajax in crisi, il club perde pezzi. Si dimette il presidente del Supervisory Board

vedi letture

È un momento disastroso per l'Ajax, impelagato nei bassifondi della classifica in Eredivisie e sconfitto a domicilio 0-4 dal Feyenoord in un Klassiker dominato dalle polemiche e interrotto e poi ripreso per intemperanze e lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi Lancieri.

Il primo a pagare il momento di crisi è stato il direttore sportivo, Sven Mislintat, ma anche l'allenatore Steijn sta rischiando. Intanto il club perde altri pezzi: nella giornata odierna è stato comunicato che Pier Eringa, presidente del Supervisory Board della società olandese, ha deciso di dimettersi dalla carica e dal CdA. Nei prossimi giorni lascerà l'incarico, formalmente il 2 ottobre 2023 sarà ufficialmente dimissionario.