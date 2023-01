UFFICIALE: Arsenal, preso Trossard. Il club spera di averlo già per il Manchester United

Leandro Trossard è un nuovo attaccante dell'Arsenal. Lo ha annunciato il club di Londra, concludendo così una operazione lampo per rafforzare l'attacco di Arteta: "Il nazionale belga Leandro Trossard arriva dal Brighton & Hove Albion e ha firmato un contratto a lungo termine". Trossard vestirà la maglia numero 19 all'Arsenal e il club, nello stesso comunicato, ha specificato di aver inviato tutti i documenti alla federazione sperando di poter contare su di lui già per la sfida al Manchester United.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023