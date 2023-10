ufficiale Bayer Leverkusen, blindato un gioiello. Ecco il rinnovo di Frimpong

vedi letture

Il Bayer Leverkusen blinda uno dei suoi gioielli. Con un comunicato ufficiale il club tedesco annuncia il rinnovo di Jérémie Frimpong. Il terzino olandese, classe 2000, si è legato alle "aspirine" fino al 2028. "Frimpong è cresciuto al punto di essere non solo una delle figure di spicco della squadra, ma al momento è anche uno dei migliori giocatori di Bundesliga nel suo ruolo" ha dichiarato in merito il direttore sportivo Simon Rolfes. Arrivato a gennaio 2011 dal Celtic per 11 milioni, in questo inizio di stagione Frimpong ha raccolto 8 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 reti e servendo 3 assist.