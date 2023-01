La notizia ora è ufficiale, Kevin Schade è un nuovo giocatore del Brentford. L'attaccante classe 2001 arriva in prestito dal Friburgo. In estate il club inglese potrà riscattarlo a titolo definitivo e il giocatore firmerò un contratto quinquennale.

✍ Kevin Schade joins us on loan until the end of the season, subject to international clearance.

We expect to make the deal permanent for a club-record undisclosed fee in the summer, with Schade set to sign a five-year contract.#SchadeSigns

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2023