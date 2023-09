ufficiale Girona, il peruviano Callens ceduto in prestito all'AEK fino al 30 giugno

vedi letture

Alexander Martín Marquinho Callens Asín lascia la Spagna. Il difensore peruviano, classe 1992, è stato ceduto in prestito dal Girona: chiuderà la stagione con l'AEK Atene. Questo il comunicato del club catalano: "Il Girona FC e l'AEK Atene hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alexander Callens. Il difensore giocherà il resto della stagione in una squadra storica del calcio ellenico.

Il calciatore peruviano è arrivato al Girona nel mercato invernale della scorsa stagione dopo aver risolto il contratto che lo legava al New York City.

Formatosi nel settore giovanile dello Sport Boys, societàà del suo Paese, all'età di 18 anni ha esordito in Prima Divisione e un anno dopo, nell'estate del 2011, ha fatto il salto in Europa per firmare con la Real Sociedad B. In Spagna ha giocato quattro stagioni con la squadra basca e due con il Numancia. Nel gennaio 2017 ha firmato per il New York City FC, dove ha giocato per cinque stagioni.