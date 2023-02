ufficiale l'avventura in Grecia dura sei mesi, Marcelo si svincola dall'Olympiacos

È durata poco più di sei mesi l'avventura in Grecia di Marcelo. Il difensore brasiliano ha risolto in questi minuti il suo contratto con l'Olympiacos, a cui si era legato la scorsa estate dopo una vita al Real Madrid. Ad annunciare la separazione il club greco, che ha voluto comunque salutare il laterale mancino con un ringraziamento: "L'intera famiglia dell'Olympiacos desidera ringraziare Marcelo per la sua collaborazione e presenza nel club. Il tempo che è rimasto con noi è stato breve ma sufficiente per creare legami eterni. Sa che in Grecia, al Pireo avrà sempre degli amici!".