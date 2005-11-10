Ufficiale L'ex Lazio Tchaouna va da Lampard per 24 milioni: è del Coventry City

In Italia ha giocato anche per la Salernitana: lascia il Burnley, ma resta in Premier League inglese nel club neopromosso con l'ex Chelsea come tecnico

Il neopromosso Coventry City fa un regalo al tecnico Franck Lampard, rimasto in sella dopo la risalita in Premier League, comprando per circa 20 milioni di sterline l'ex Lazio e Salernitana Loum Tchaouna, che lascia così il Burnley.

Il comunicato del Coventry su Tchaouna

Ecco il comunicato: "Il Coventry City FC è lieto di annunciare la firma di Loum Tchaouna che si unisce dal Burnley con un contratto quinquennale. L'ala 22enne ha collezionato 32 presenze e ha segnato tre volte in tutte le competizioni per i Clarets durante la stagione 2025-26. Arriva con molta di esperienza di alto livello nel suo bagaglio. Oltre alla sua annata in Premier League, ha trascorso due stagioni in Serie A rispettivamente con la Salernitana e la S.S Lazio.

Il percorso di Tchaouna

Tchaouna ha anche esperienza in Ligue 1 dove ha fatto il suo debutto fra i grandi all'età di 17 anni per Rennes. Un periodo di prestito al Digione è seguito in Ligue 2 prima che si trasferisse in Italia con un contratto a titolo definitivo, lì ha fatto la sua stagione più fruttuosa fino ad oggi, registrando sei gol e tre assist in 35 partite per la Salernitana. La stagione 2024-25 ha visto Tchaouna giocare nella sua prima campagna europea dopo essersi trasferito alla Lazio. Ha partecipato 11 volte in Europa League e ha segnato il gol che ha aperto il match in un'impressionante vittoria per 3-1 in casa dell'Ajax. Ha giocato per la Francia dall'Under 16 all'Under 21 e ha aiutato la Francia U21 a raggiungere le semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 21 2025.