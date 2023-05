ufficiale Luis Nani lascia l'Australia, conclusa la sua avventura al Melbourne Victory

vedi letture

Si conclude dopo una stagione l'avventura australiana di Luis Nani, ala portoghese 36enne che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Venezia. "Il Melbourne Victory - si legge nella nota - può confermare che Luis Nani lascerà il club dopo il completamento della stagione 2022/23. Il nazionale portoghese ha collezionato dieci presenze in A-League Men con il Victory prima di subire un infortunio a gennaio che lo ha escluso per il resto della stagione".