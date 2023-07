ufficiale Marios Oikonomou torna in Grecia. Ha firmato un biennale con il Panetolikos

Marios Oikonomou lascia nuovamente l'Italia e torna a casa. Il difensore greco, classe 1992, è un nuovo giocatore del Panetolikos, che ha annunciato il suo arrivo sui propri canali ufficiali. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Sampdoria dopo essersi svincolato dal Copenaghen, ma non è riuscito ad evitare la retrocessione del club blucerchiato. Era arrivato a febbraio e si è liberato al termine della stagione.

Ritorno in Grecia - A tre anni dall'addio all'AEK Atene, dunque, Oikonomou ritrova il campionato greco. In Italia ha vestito anche le maglie di Bari, Bologna, Cagliari e SPAL, disputando in tutto 80 partite tra Serie A e Serie B e mettendo a segno quattro reti. A 31 anni torna alle origini: porterà la sua esperienza a un club piccolo ma ambizioso.