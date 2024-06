Ufficiale Il Panetolikos saluta Oikonomou: l'ex difensore di Cagliari e Bologna si ritira dal calcio

La vecchia conoscenza della Serie A, Marios Oikonomou, si ritira dal calcio. Passato tra Bologna, Spal, Bari e più di una volta Cagliari, il difensore centrale greco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, si legge su TuttoCagliari, all'età di 31 anni. L'ultima esperienza al Panetolikos con 21 presenze e un gol segnato.

Dove tutto ha inizio. Oikonomou ha iniziato la sua carriera giovanile con il PAS Giannina, club della sua città natale, centrando il debutto tra i professionisti della Super League greca nel 2011. Lo sbarco in Italia, nella massima serie, risale a due anni dopo, quando il Cagliari lo acquistò per farlo esordire il 6 aprile 2014 contro la Roma (match perso 3-1).

Una sola stagione al Cagliari per svicolare al Bologna, nel 2014, dove è diventato una colonna portante del pacchetto arretrato rossoblù. E via ancora con nuove avventure tra Spal e Bari, prima di rimettere piede in madrepatria e giocare con la maglia dell'AEK Atene a distanza di cinque anni dall'esperienza con il club felsineo.

Da questo momento comincia il periodo calante di carriera, con il prestito al Copenhagen e lo svincolo per alcuni mesi, prima di inseguire la luce in direzione della Sampdoria. Un ingaggio, quello del club blucerchiato per Oikonomou, a parametro zero nel 2023 con un contratto annuale. Con la chiusura del cerchio proprio al Panetolikos, dopo la stagione appena conclusa nel massimo campionato greco. L'ultimo sforzo prima di porre fine alla carriera da calciatore.