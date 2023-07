ufficiale Matthias Jaissle lascia il Salisburgo alla vigilia dell'esordio in campionato

vedi letture

Come preannunciato, Matthias Jaissle non è più l'allenatore del Salisburgo. Il tecnico tedesco, 35 anni, ha accettato l'offerta presentatagli dall'Al-Ahli e ha deciso di lasciare il club austriaco a poche ore dall'inizio dell'avventura in campionato. Una scelta che ovviamente non è stata accolta nel migliore dei modi dal Salisburgo, come dimostra il comunicato diramato pochi minuti fa:

Il comunicato

“L'FC Red Bull Salzburg ha sollevato l'allenatore Matthias Jaissle dal suo incarico. Il motivo è il desiderio espresso del 35enne tedesco di unirsi all'Al-Ahli SFC, appena 48 ore prima dell'inizio della ADMIRAL Bundesliga 2023/24. Le necessarie trattative con il club saudita, avviate solo poche ore fa, sono attualmente nella fase conclusiva. Per questo Matthias Jaissle non sarà sulla panchina dei Red Bulls per la partita contro l'SCR Altach. Gli attuali vice allenatori Florens Koch e Alexander Hauser prenderanno il suo posto".

L'amministratore delegato Stephan Rider ha aggiunto: "Crediamo che un allenatore così preoccupato per un eventuale cambio di società, a due giorni dall'inizio di una stagione importante, non dovrebbe essere presente in panchina. Vogliamo iniziare la nuova stagione con piena energia e convinzione. Per questo abbiamo bisogno del 100% da parte di tutti i soggetti coinvolti".