ufficiale Nico Fonseca saluta il River e torna in Uruguay. È il figlio dell'ex Juve e Napoli Daniel

Il napoletano Nicolas Fonseca torna in prestito ai Montevideo Wanderers. Figlio dell'ex attaccante di Napoli, Juventus, Roma e Cagliari, Daniel Fonseca, il centrocampista classe 1998 saluta il River Plate e vola in Uruguay per una stagione.

Il 24enne è cresciuto in Italia nel Novara prima di vestire appunto le maglie del River in Argentina e dei Montevideo Wanderers in Uruguay.