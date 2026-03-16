Un talento argentino "rapito" da Messi: il 18enne Acevedo andrà in prestito all'Inter Miami

L'aura di Lionel Messi continua ad attirare i talenti argentini a Miami. Matías Acevedo, centrocampista offensivo di 18 anni considerato da tempo una delle promesse più interessanti del vivaio del Racing e di tutto il calcio argentino, è pronto a trasferirsi in prestito in Florida fino alla fine dell’anno solare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il club di Avellaneda ha raggiunto un accordo con la società della MLS per la cessione temporanea del giovane talento, che negli ultimi mesi stava giocando con la squadra riserve. Il prestito sarà gratuito e includerà un’opzione di acquisto per il 50% del cartellino del giocatore, anche se la cifra non è stata ancora resa nota. Inizialmente Acevedo dovrebbe iniziare la sua avventura con l’Inter Miami B, ma il progetto del club è quello di integrarlo in tempi relativamente brevi nella prima squadra guidata da Javier Mascherano, dove potrà condividere lo spogliatoio con il fenomeno Messi.

Prima della partenza, il centrocampista rinnoverà il suo contratto con il Racing, attualmente in scadenza a dicembre, per evitare il rischio di svincolarsi. Il nuovo accordo dovrebbe prolungare il vincolo fino al 2028 o al 2029. Acevedo è stato indicato fin da giovanissimo come uno dei talenti più promettenti del centro sportivo Tita Mattiussi. Già a 14 anni, infatti, l’allora allenatore Fernando Gago aveva pensato di portarlo in ritiro con la prima squadra. Il suo debutto tra i professionisti è arrivato il 22 settembre 2024, quando Gustavo Costas lo fece entrare nel secondo tempo della sfida persa 2-0 contro il Talleres.

Acevedo ha inoltre vestito la maglia dell’Argentina nelle selezioni giovanili: ha partecipato al Sudamericano Under 17 del 2025, dopo aver fatto parte anche della rappresentativa Under 15. Un percorso che ora potrebbe aprirgli le porte di un’esperienza internazionale negli Stati Uniti.