Un gol in 10 gare, Vinicius ammette il momento difficile: "I fischi non aiutano ma li capisco"

La rimonta del Real Madrid contro la Roma porta con sé anche il caso Vinicius Junior. Il brasiliano, titolare all’Olimpico, è stato protagonista di una serata complicata, terminata con la sostituzione sul risultato di 3-1 per i giallorossi. Pochi minuti dopo il suo addio al campo, però, è cambiato tutto: i Blancos hanno trovato tre gol in dieci minuti completando una rimonta incredibile.

La decisione di José Mourinho di richiamarlo in panchina ha fatto discutere, soprattutto per la reazione del brasiliano, visibilmente contrariato. Poco prima il tecnico portoghese gli aveva rimproverato una palla persa nell’azione del secondo gol di Donyell Malen, episodio che aveva fatto aumentare la frustrazione dell’attaccante. A fine partita Vinicius ha però scelto la strada dell’autocritica: "È normale che mi sia arrabbiato dopo il cambio, perché voglio sempre essere al massimo e aiutare la squadra. Sono arrabbiato con me stesso perché non sto giocando al mio livello migliore, ma alla fine Vini torna sempre e non ho dubbi che tornerò".

Il brasiliano ha anche riconosciuto l’importanza degli ingressi di Endrick e Carlos Espí, decisivi nella rimonta: "I cambi hanno trasformato la partita. Endrick ha cambiato la dinamica ed è stato il migliore, Carlos è entrato e ha segnato". Un momento delicato per il numero 7 del Real, autore finora di appena un gol e tre assist in dieci partite stagionali. Vinicius ha ammesso di essere stato condizionato anche dalla notizia della squalifica di quattro giornate in Liga, comunicata poche ore prima della sfida europea: "È arrivata nel momento sbagliato. Avrebbero potuto comunicarla prima, non quando sono arrivato allo stadio".

Il brasiliano ha poi parlato anche dei fischi ricevuti dal pubblico del Bernabéu: "Non mi aiutano, ma capisco che i tifosi paghino il biglietto. Giochiamo meglio quando sono dalla nostra parte. Quando sono arrivato ero molto giovane e molti ridevano di me, ma ho segnato più di 100 gol con questa maglia". Un messaggio chiaro: il momento è difficile, ma Vinicius è convinto di poter tornare protagonista.