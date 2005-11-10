Il Real Madrid sta vivendo un momento molto positivo in quasi tutti i suoi interpreti. C’è però un nome che ancora fatica a ritrovare la versione migliore: Vinicius Jr.. José Mourinho ha deciso di trasformare il rilancio del brasiliano in una delle sue priorità stagionali.

Il rapporto tra Mourinho e Vinicius

Il tecnico portoghese è convinto che l’esterno classe 2000 abbia ancora le qualità per trascinare il Real Madrid a un livello superiore e ha scelto una gestione basata su equilibrio tra fermezza e sostegno. Da una parte Mourinho non ha esitato a richiamare pubblicamente il giocatore quando lo ha ritenuto necessario, dall’altra gli ha sempre dimostrato fiducia e vicinanza nel lavoro quotidiano. Un atteggiamento condiviso anche dal resto dello spogliatoio madrileno; il gol segnato da Vinicius contro il PSV Eindhoven in Champions League è stato accolto con grande entusiasmo da allenatore e compagni, consapevoli dell’importanza di quella rete per ritrovare sicurezza e continuità.

Una sfida personale per lo Special One

Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, il rapporto tra Mourinho e Vinicius viene descritto come positivo. L’allenatore vuole mantenere alta l’asticella delle richieste, ma allo stesso tempo accompagnare il brasiliano nel percorso verso il ritorno ai suoi migliori livelli. A Valdebebas c’è fiducia sull’atteggiamento dell’attaccante, sul suo impegno e sulla volontà di tornare protagonista. "Preparatevi… Vini sta arrivando!", sarebbe il messaggio che filtra dall’ambiente del Real Madrid.