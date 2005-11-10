José Mourinho non vuole alimentare un caso Vinicius. Dopo un periodo in cui il brasiliano è stato al centro delle discussioni, tra prestazioni altalenanti, la lunga squalifica e dubbi sul suo ruolo (ora non più centrale con l'esplosione di Diomande), l'allenatore del Real Madrid ha scelto la strada dell'equilibrio, ribadendo la fiducia nel suo attaccante ma ricordando le esigenze del gruppo.

"Abbiamo bisogno del miglior Vinicius"

Interpellato sul rendimento del numero 7 durante la pausa per le nazionali, Mourinho ha preferito guardare avanti: "L'inizio di stagione è passato, ora siamo in inverno. È questo che ci interessa. Arriva un periodo critico, molto difficile, con tre competizioni e poi la Supercoppa. È un accumulo di impegni e vogliamo un buon Vinicius. È quello che ci aspettiamo". Il tecnico ha poi elogiato il lavoro della squadra nella gestione fisica: "Si sono infortunati poco finora, ma non possiamo prevedere il futuro. La cosa importante è il modo in cui lavorano, come recuperano e come sfruttano tutti gli strumenti a disposizione. Il merito è dei giocatori".

"Nessuno gioca per diritto"

Sulla possibilità che Vinicius giochi titolare, Mourinho ha chiarito la sua filosofia: "È uguale. Titolare, panchina, tribuna. Non ci sono giocatori con privilegi che devono giocare di diritto. Tutti lavorano per la squadra". L'allenatore ha anche criticato l'eccessiva attenzione mediatica attorno al brasiliano: "Qualche settimana fa sembrava il problema più grande del mondo, poi ha segnato questi gol e abbiamo ricominciato a parlare di lui, se gioca o no. Credo sia troppo".

Per Mourinho il Real deve avere una rosa profonda e competitiva: "Un giocatore oggi è riserva, domani titolare e poi di nuovo riserva. È quello che voglio per il Real Madrid: tanti giocatori forti, perché una squadra con più di 23 elementi significa anche lasciare qualcuno in tribuna". Un messaggio chiaro.