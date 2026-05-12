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Weiss torna sulla panchina della Slovacchia (dopo 14 anni). Succede a Calzona

Weiss torna sulla panchina della Slovacchia (dopo 14 anni). Succede a Calzona
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 16:04Calcio estero
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il tecnico lascia lo Slovan e torna sulla panchina della nazionale dopo 14 anni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il tecnico slovacco Vladimir Weiss tornerà ad allenare la nazionale del suo Paese, succedendo a Francesco Calzona che si è dimesso il mese scorso, ha annunciato la federcalcio (Sfz). Weiss, 60 anni, aveva già guidato la Slovacchia dal 2008 al 2012, portandola agli ottavi dei Mondiali 2010, e dal 2021 a quest'anno ha allenato lo Slovan Bratislava, vincendo il campionato ogni anno durante il suo mandato. Calzona si è dimesso dopo quattro anni in carica in seguito alla mancata qualificazione della Slovacchia ai Mondiali 2026, con la sconfitta contro il Kosovo nei play-off. A Euro 2024, la nazionale slovacca era stata eliminata agli ottavi di finale dall'Inghilterra. (ANSA).

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