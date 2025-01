Ufficiale Bologna, doppio colpo dalla A: Tucceri dalla Samp e Giai dalla Juve in prestito

Dopo l’arrivo di Linda Masini, il Bologna Women ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Linda Tucceri Cimini e Alice Giai. Le due giocatrici arrivano in rossoblù con la formula del prestito sino al 30/6/2025.

Tucceri Cimini, nata ad Avezzano (AQ) il 4/4/1991, è un difensore di piede sinistro con una carriera importante alle spalle. Dopo una lunga militanza nel settore giovanile della Lazio CF, nel 2007 inizia la carriera tra le grandi, vestendo le maglie di L’Aquila, Cervia, Riviera di Romagna, Torres e San Zaccaria. Nel 2018, quando viene istituito il Milan Women, inizia a far parte della storia rossonera, per una storia che terminerà nel gennaio 2022 dopo 103 presenze e otto reti tra Serie A e Women’s Champions League. Lasciato Milano alle spalle, accetta l’offerta dell’A.C.F. Fiorentina, con cui continua a gareggiare ad alti livelli seppur per una stagione e mezza. Nella prima parte dell’annata 2024-2025, prima di arrivare sotto le Due Torri, veste la maglia della Sampdoria.

In ambito nazionale indossa la casacca azzurra dal 2014 al 2020, partecipando anche al Mondiale in Francia del 2019, pur senza giocare.

«Ciò che mi ha spinto qui è soprattutto il progetto che il Club porta avanti da solo pochi anni ed è sempre in crescita. Crede nel femminile e questa è una cosa fondamentale», le parole del nostro terzino. «La prima parte di stagione credo sia stata molto positiva, anche se la squadra ha perso qualche punto importante in vista dell’obiettivo. Ho seguito diverse partite e ciò che mi ha stupito di più è la volontà di giocare sempre il pallone. Porterò soprattutto la mia esperienza, oltre a questo uno dei miei punti di forza è sempre stata la tecnica: spero che possa essere un di più a quello di buono che è stato fatto fino ad oggi».

Giai, nata a Torino il 9/1/2003, è una centrocampista di piede destro, cresciuta nel vivaio della Juventus dal 2015 al 2020. Esordisce proprio nella prima squadra bianconera il 18 ottobre 2020, completando la sua formazione nelle due stagioni successive tra Primavera e qualche gettone con le grandi. Nell’estate 2022 si trasferisce in prestito all’Hellas Verona, venendo guidata dal gennaio 2023 in avanti dal nostro attuale allenatore, Matteo Pachera. Nel giugno successivo, Alice – dopo essere tornata alla Juventus – viene girata a titolo temporaneo al Napoli femminile, con cui centra la salvezza in Serie A. Nell’ultima finestra estiva c’è l’accordo tra i due club di prolungare il prestito, interrotto in questa sessione di mercato, permettendole l’approdo sotto le Due Torri.

In azzurro sta compiendo tutta la trafila delle giovanili, dall’Under 16 all’Under 23.

«Ho accettato questo progetto perché ci vedo dentro tanta ambizione, determinazione, voglia di lavorare e migliorarsi in tutti gli ambiti per raggiungere l’obiettivo», le parole di Alice. «Penso che la squadra abbia fatto un buon percorso sempre in crescendo nelle prestazioni, tenendo presente che la maggior parte delle calciatrici giocano insieme per la prima volta. La Serie B è un campionato lungo che, purtroppo, non lascia spazio alla stanchezza o alle disattenzioni: sicuramente chi è arrivato a gennaio come me è qui per dare una mano sotto questo punto di vista. Qui ho la fortuna di ritrovare due atlete con la quale ho condiviso tanto, come Ludovica Silvioni, compagna di reparto nei tre anni di U19 con la Juventus, e Angela Passeri, con la quale ho condiviso forse l’annata più bella che il calcio mi ha dato fino ad ora: quella dell’U19 in Nazionale».