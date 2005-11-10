Ufficiale Desenzano, in attacco c'è Santini: arriva a titolo definitivo dall'Union Brescia. Contratto annuale

Della notizia avevamo già dato ieri anticipazione, adesso arriva la nota ufficiale: Claudio Santini è un nuovo giocatore del Desenzano, dove arriva a titolo definitivo dall'Union Brescia. Per lui, contratto annuale.

Di seguito, la nota del club:

"Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Union Brescia le prestazioni sportive di Claudio Santini. L’attaccante ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze il 12 febbraio 1992, Santini è un attaccante esperto in grado di agire sia da prima che da seconda punta. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nel corso della propria carriera Claudio ha maturato un importante bagaglio di esperienza tra Serie B e Serie C. Tra le tappe più significative ci sono le stagioni con Pontedera, Alessandria, Padova, Rimini, Virtus Entella e Feralpisalò, oltre all’esperienza in Serie B con la maglia dell’Ascoli.

Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Sorrento, dove si è trasferito in prestito dall’Union Brescia, proseguendo il proprio percorso nel campionato di Serie C.

Il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Claudio e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancazzurra".