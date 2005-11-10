Ufficiale Pianese, prolungato su base biennale il contratto di Masetti: nuova scadenza al 2028

Un’altra importante riconferma è quella che annuncia la Pianese, che ha fatto sapere di aver prolungato il contratto di Lorenzo Masetti su base biennale, con nuova scadenza dunque fissata al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club amiatino:

"L’US Pianese è lieta di annunciare di aver trovato un accordo per il prolungamento dell’accordo con il calciatore Lorenzo Masetti. Il difensore bianconero, alla sua terza stagione con la maglia della Pianese, ha firmato un nuovo contratto che lo lega alle zebrette fino al giugno del 2028.

Tutta la società accoglie con soddisfazione l’esito dell’operazione, visto quanto dimostrato da Masetti nel corso dell’anno e mezzo vissuto in bianconero, e gli rivolge i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e successi con la maglia della Pianese".