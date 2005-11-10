Ufficiale
Le Pergolettese conferma Antolini in difesa: stavolta a titolo definitivo dal Torino
Conferme in vista per la Pergolettese, con il club che fa sapere di aver nuovamente con sé il difensore Jacopo Antolini. Stavolta, però, non più in prestito: il club lombardo ha infatti acquisito a titolo definitivo il calciatore classe 2004 dal Torino.
Di seguito la nota ufficiale:
"L’U.S. Pergolettese 1932 comunica il ritorno nella rosa gialloblù 2026/27 di Jacopo Antolini, difensore esterno classe 2004.
Dopo essere rientrato al Torino al termine della scorsa stagione, chiusa con 15 presenze con la maglia del Pergo, la società ne ha acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi.
Bentornato a Crema, Jacopo!".
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