Ufficiale
Audace Cerignola-D'Orazio, avanti insieme! Sottroscritto tra le parti il rinnovo biennale
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Audace Cerignola "comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Ludovico D’Orazio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028.
Attaccante, nato il 19 febbraio 2000, D’Orazio ha collezionato 42 presenze, realizzando 7 gol e fornendo 4 assist in tutte le competizioni con la maglia dell’Audace.
Avanti, insieme, Ludovico".
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