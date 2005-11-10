Ufficiale Como, Nielsen è il nuovo direttore tecnico in Serie A: è stato ct di Danimarca e Giappone

Il danese vanta una grande esperienza nel calcio femminile. Ed è stato anche Director of Football per il Manchester City Women

Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Nils Nielsen nel ruolo di Direttore Tecnico, portando sulle rive del Lago una delle menti con più esperienza nel panorama calcistico femminile internazionale.

Con un passato da Commissario Tecnico ed esperienze vissute in diversi paesi, Nielsen approda a Como con una carriera caratterizzata dal calcio internazionale, dallo sviluppo a lungo termine di giocatrici e dalla capacità di costruire ambienti ad alta intensità e performance. Nel suo percorso ha occupato il ruolo di Commissario Tecnico delle nazionali femminili di Danimarca, Svizzera e Giappone, oltre che quello di Director of Football per il Manchester City Women, ambiente nel quale ha lavorato nel reclutamento e sviluppo delle giocatrici per la Prima Squadra ed il settore giovanile.

Con il Como 1907 Femminile che si prepara a competere in Serie A Women per la prima volta nella sua storia, Nielsen aiuterà a dar forma alla strategia a lungo termine del Club dal punto di vista tecnico, della performance e dello sviluppo sia della Prima Squadra che del settore giovanile.

Nils Nielsen ha commentato: "Essere qui è un piacere, ho molti ricordi speciali legati a Como. Il Club è giovane ma il progetto è già a buon punto e tutti sono molto positivi a riguardo, percepisco buone sensazioni in questo ambiente. La squadra arriva da un grande successo, una storica promozione in Serie A, questo trasmette una buona energia e dobbiamo costruire proprio partendo da quel punto. Farò di tutto per assicurarmi di lavorare partendo dalle cose buone già fatte. Non arriverà nessun risultato senza dedizione e lavoro duro, faremo tutto il possibile per realizzare qualcosa di importante".

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907, ha detto: "Nils porta con sé un importante bagaglio di conoscenza nell’ambito del calcio femminile. Ha lavorato con Nazionali, in competizioni di altissimo livello, con giocatrici d'elite e in progetti a lungo termine, la sua visione sarà di grande valore per il Como 1907 Femminile che si trova alle porte della prima stagione in Serie A. Il suo ingaggio è estremamente importante non solo per la Prima Squadra, ma per tutto il settore femminile".

L’arrivo di Nielsen certifica la volontà del Como 1907 Femminile di costruire una squadra ed una struttura capace di crescere in Serie A, mantenendo la connessione con l’identità, i valori e la visione a lungo termine del Club sulle rive del Lago.