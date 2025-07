Ufficiale Como Women, domani il via della stagione: da Rizzon a Gilardi ci sono 4 rinnovi

F.C. Como Women inizierà ufficialmente la nuova stagione domani, 21 luglio, presso il Centro Sportivo “Sport Village” di Cislago.

La squadra guidata da Stefano Sottili si allenerà a Cislago fino al 28 luglio, per poi partire per il ritiro estivo in Trentino, a Marilleva, dove resterà fino al 6 agosto.

Prima amichevole estiva

Nel corso del ritiro, il Como Women affronterà la sua prima amichevole stagionale contro la Roma, in programma martedì 5 agosto alle ore 17:00 presso il Campo Sportivo di Mezzana. La partita si disputerà a porte aperte con ingresso gratuito.

Rinnovi e primi contratti da professioniste

In vista della nuova stagione, F.C. Como Women è lieto di annunciare alcune conferme all’interno del gruppo squadra. Chiara Cecotti ha prolungato il proprio contratto fino al 2026, Giulia Rizzon e Miriam Picchi continueranno a vestire la maglia lariana fino al 2027, mentre Astrid Gilardi ha esteso il suo contratto fino al 2028.

Il club comunica inoltre con soddisfazione la firma del primo contratto da professionista per Celeste Marchiori e Giulia Ruma, che resteranno legate al Como Women fino al 2028. Infine, Martina Viesti, classe 2006 ed ex primavera della Roma, è stata acquisita a titolo definitivo. La giovane, di ruolo difensore, ha firmato il suo primo contratto da professionista, che la legherà al club fino al 2029.