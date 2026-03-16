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Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono

Dopo l'Australia altre tre conquistano la qualificazione al Mondiale 2027: ecco chi sono
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:02Calcio femminile
Tommaso Maschio
Giappone, Corea del Sud e Cina si aggiungono alle oceaniche e al Brasile padrone di casa. Al via gli spareggi per gli ultimi due posti riservati all'Asia

Dopo l’Australia, che nella giornata di venerdì aveva eliminato per 2-1 la Corea del Nord conquistando le semifinali di Coppa d’Asia Femminile, altre tre formazioni nel fine settimana hanno staccato il pass per il Mondiale Femminile del 2027 che si terrà in Brasile. Si tratta di Cina, 2-0 su Taipei cinese, Corea del Sud, netto 6-0 sull’Uzbekistan, e il Giappone che si è sbarazzato per 7-0 delle Filippine.

Saranno loro a sfidarsi per il titolo di campione continentale con le quattro eliminate che però non sono tagliate fuori dalla corsa per il Mondiale. Nella giornata di giovedì 19 marzo infatti sono in programma gli spareggi Uzbekistan-Filippine e Corea del Nord-Taipei Cinese: le vincenti accederanno anch’esse alla fase a gironi del Mondiale mentre le perdenti avranno ancora una chance di conquistare un posto attraverso i play off intercontinentali.

Quest’ultimo è un torneo a dieci squadre che si svilupperà così: La prima fase del torneo si svolgerà a novembre-dicembre 2026 in una sede da definire. Coinvolgerà sei squadre classificate secondo la classifica mondiale femminile della FIFA prima del sorteggio. Le prime due squadre di questa fase passeranno alla seconda fase. La seconda fase avverrà nel febbraio 2027, anche in questo caso con una sede da definire, e includerà le due squadre che avanzeranno dalla prima fase e quattro squadre aggiuntive: due dalla CONCACAF, una dalla CONMEBOL, e una dell'UEFA. Le sei squadre saranno sorteggiate in tre percorsi, con le partite a eliminazione diretta che determineranno le ultime tre qualificate per la fase finale.

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