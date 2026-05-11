Ufficiale Juventus, Krumbiegel saluta dopo due anni: ha firmato con l'Eintracht fino al 2029

Dopo due stagioni l'esterna Paulina Krumbiegel lascia la Juventus per fare ritorno in Germania e vestire la maglia dell'Eintracht Francoforte. La giocatrice lascerà l'Italia a scadenza di contratto visto che questi non sarà rinnovato come su legge in una nota del club bianconero:

"Le strade della Juventus Women e di Paulina Krumbiegel si separeranno ufficialmente il prossimo 30 giugno 2026. Dal 1° luglio, infatti, la classe 2000 non sarà più una giocatrice bianconera.

Approdata a Torino nell'estate del 2024, Krumbiegel conclude la sua esperienza juventina dopo due stagioni durante le quali ha collezionato 67 presenze complessive in tutte le competizioni. Sono state 8 le reti siglate dalla calciatrice tedesca; l'ultima, in ordine di tempo, è stata quella che ha fissato il risultato nell'ultima trasferta di Napoli garantendo un importante successo alla squadra.

In queste due annate, Paulina ha contribuito alla conquista di quattro titoli: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Serie A Women's Cup. Un palmarès che potrebbe arricchirsi ulteriormente con la finale di Coppa Italia prevista per il prossimo 24 maggio.

Grazie di tutto Paulina e buona fortuna".

Per la classe 2000, come detto, ci sarà l'Eintracht con cui ha firmato un contratto fino al 2029. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club tedesco: "L'Eintracht Francoforte è un club che mi attrae molto, con una fantastica cultura dei tifosi e grandi ambizioni sia a livello nazionale che internazionale. Mi ci ritrovo perfettamente; l'insieme è ideale per me. Pertanto, sono stata molto contenta dell'interesse dimostrato e del fatto che il trasferimento si sia concretizzato, il che significa anche tornare più vicina alla mia città natale. Il club è cresciuto molto negli ultimi anni e voglio fare la mia parte per aiutarci a fare il passo successivo insieme, raggiungere il massimo successo e vincere il nostro primo titolo con l'Eintracht nei prossimi anni. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la squadra e voglio ambientarmi il prima possibile, sia in campo che fuori, e lasciare il segno.”