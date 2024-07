Ufficiale Altro trasferimento sull'asse Juve-Sampdoria: Cafferata vestirà il blucerchiato

Dopo solo una stagione in cui ha trovato poco spazio in bianconero per la terzina Federica Cafferata c’è una nuova esperienza in prestito nella sua città natale. La calciatrice, che in passato ha vestito anche la maglia del Genoa Women, va infatti a rinforzare la Sampdoria. Si tratta dell’ennesima operazione fra i due club dopo Roberta Aprile, Nicole Arcangeli, Sofia Bertucci, Giulia Bison e Sabrina Nespolo che si erano accasate in blucerchiato nelle scorse settimane.

Questo il comunicato del club bianconero:

"Federica Cafferata si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024/2025.

La giocatrice classe 2000, arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dalla Fiorentina, ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze fra Serie A e Coppa Italia aggiungendo alla propria personale bacheca la Supercoppa italiana vinta a gennaio. Per Cafferata adesso è pronta l’avventura alla Sampdoria".