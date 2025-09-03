Ufficiale Fiorentina Femminile, rinnova anche Filangeri. Prolungato l'accordo fino al 2028

Dopo Michela Catena, in casa Fiorentina Femminile arriva anche un altro rinnovo, perché il club ha fatto sapere che anche Maria Luisa Filangeri ha prolungato l'accordo con il club toscano fino al 30 giugno 2028.

Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Maria Luisa Filangeri fino al 30 Giugno 2028.

La siciliana è arrivata a Firenze nel 2024 dopo tanta esperienza in Italia, di cui l’ultima a Sassuolo. Dal suo primo giorno in Viola si è distinta per impegno, personalità sul campo e dedizione: qualità che ha deciso di mettere ancora a servizio della Fiorentina".

E sempre ai canali ufficiali del club, queste le parole della calciatrice: "Il motivo per cui ho scelto di rinnovare è perché credo tanto nel progetto della Fiorentina, la società ha dimostrato di credere in me quanto io credo nel club e questo mi ha spinto a dire sì al rinnovo. Voglio ringraziare il Presidente Commisso e sua moglie Catherine, la dirigenza e tutti coloro che mi hanno voluto qui.

Qui c’è tutto quello che serve per crescere e fare bene e penso che quest’anno si sia vista la volontà da parte di tutti far tornare la Fiorentina ai livelli che merita. Il campionato deve ancora iniziare ma penso di aver fatto la scelta più giusta per il presente e il mio futuro".