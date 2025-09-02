Ufficiale Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Michela Catena

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Michela Catena fino al 30 Giugno 2028.

Anconetana classe 1999, in viola dal 2018, Michela ha difeso i nostri colori in oltre 100 partite sui campi di tutta Italia e di tutta Europa. Il suo accordo con il club proseguirà ancora per le prossime tre stagioni.

Il suo commento: “Desidero ringraziare il Presidente Commisso e la società per la fiducia. Ho firmato il rinnovo perchè la Fiorentina e Firenze per me significano casa e qui so di poter esprimere al meglio le mie qualità, calcistiche e umane. Credo e ho sempre creduto in questa società, in particolare nelle sue ambizioni: il mio augurio è quello di poterle raggiungere dando il mio contributo, per il club e per me stessa. L’obiettivo che mi sono posta è quello di poter essere ancora più incisiva: fuori dal campo, cercando di essere un punto di riferimento per il club e per le mie compagne di squadra, e dentro il campo, contribuendo a portare risultati importanti che questa società merita".