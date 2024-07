Ufficiale Doppio addio in casa Sassuolo: via la capitana Filangeri e la centrocampista Pondini

vedi letture

“Cinque stagioni indimenticabili. Grazie di tutto e buona fortuna, Capitana”. Il Sassuolo ha salutato così, sui propri canali social, la capitana Maria Luisa Filangeri. La difenditrice classe 2000 infatti, come preventivato, non continuerà la sua avventura con la maglia neroverde, con cui ha collezionato oltre 100 presenze, per iniziarne una nuova in una big della Serie A Femminile: Roma, Inter e Fiorentina infatti sono i club che maggiormente si sono interessati a lei.

Filangeri non è però l’unica a salutare il club emiliano dopo una lunga militanza. Attraverso i social infatti è arrivato anche l’addio di Giada Pondini, centrocampista classe ‘97, che lascia dopo ben sette stagioni il Sassuolo dove ha collezionato 94 presenze.