Fiorentina femminile, Zazzera: "Quanto successo a me e Astori sia da monito per tutti"

L'attaccante della Fiorentina Femminile Danila Zazzera ha parlato a La Nazione dell'operazione al cuore che l'ha costretta a fermarsi per tutta la stagione e che ora finalmente è alle spalle facendo anche un parallelismo con quanto accaduto a Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso nel 2018 proprio per un problema cardiaco: “Cosa è successo quando tutto è iniziato? Panico totale. Avevo fatto prima un’operazione alla clavicola, ma pensi che finito il percorso di recupero rientri e via. Stavolta c’era in ballo il cuore, quello che ti tiene in vita. Non riesci ad accettarlo. La paura ti sovrasta. Ho iniziato a pensare le cose in modo diverso. Capisci che il verso senso della vita è profondamente diverso a come lo avevi interpretato fino a quel momento. Quando in gioco c’è la tua esistenza valuti i problemi in modo diametralmente opposto. - conclude Zazzera - Caso Astori? Non entro nel merito di quanto è stato deciso, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. È giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un monito e un insegnamento profondo per il futuro”.