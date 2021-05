Fiorentina femminile, Zazzera torna in campo dopo l'operazione al cuore: "Sono davvero felice"

Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile che ha fatto oggi il suo rientro in campo dopo l'operazione al cuore e il conseguente lungo stop, ha espresso la propria emozione al sito ufficiale del club viola: "E' qualcosa di difficile da spiegare a parole, erano tanti mesi che non toccavo il campo. Oggi sono felice per la rimonta della squadra e il quarto posto conquistato, nonostante le tante problematiche di quest'anno. Ritrovare le geometrie del campo è stato complicato, ma ho cercato ugualmente di dare il mio contributo divertendomi".

L'attaccante viola ha poi scritto un bellissimo post sul suo profilo Instagram: "Tante volte ho sognato, idealizzato, immaginato questo momento. Tante volte è sembrato impossibile e irraggiungibile. Tante volte l’ho accantonato pensando di non farcela. La vita è strana, ti da e ti toglie continuamente, ma oggi mi ha ridato indietro tutto quello che 10 mesi fa mi aveva tolto. Non potevo concludere questo percorso nel modo migliore; a parole è difficile spiegare cosa si prova in questi momenti, è stato uno “schiocco di dita” che ha portato via la paura, le lacrime, i momenti brutti. Grazie a tutte le persone che l’hanno reso possibile. Grazie a tutti per i messaggi. Ora inizia un nuovo capitolo, una nuova seconda chance e non vedo l’ora di viverla a 360º. Grazie".