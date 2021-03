Florentia, il messaggio per l'8 marzo: "In futuro questa festa dovrà diventare solo un ricordo"

"Come donne, giocare a calcio ci porta ogni giorno a dover combattere stereotipi e gabbie. Siamo affezionati a questa foto, perché racconta di un mondo che sta cambiando, in meglio. In futuro, presto, la festa di oggi dovrà diventare solo il ricordo di un mondo scomparso". Con questo messaggio, corredato dall'esultanza della capitana Tamar Dongus coi tifosi assiepati fuori dai cancelli del Santa Lucia, la Florentia San Gimignano - club di Serie A femminile - ha voluto festeggiare la "Giornata Internazionale dei Diritti della Donna" lanciando un importante messaggio per il superamento delle distinzioni di genere nel calcio come in tutti gli altri ambiti.