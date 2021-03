Giacinti fa 50, anzi 51, gol. È la prima a riuscirci con la maglia del Milan femminile

vedi letture

Non capita tutti i giorni di segnare quattro reti in un’unica partita, figuriamoci se questa partita è poi il derby, ma Valentina Giacinti è riuscita in questa impresa nell’ultimo turno di campionato dove il Milan ha schiantato l’Inter con un netto 4-1 che ha ristabilito le gerarchie cittadine dopo la vittoria delle nerazzurre nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Quattro gol tutti diversi fra loro (primo da opportunista e rapace d’area, secondo su rigore, terzo da centravanti vera e ultimo aprendo e chiudendo l’azione) che hanno permesso al capitano rossonero di essere la prima a segnare cinquanta reti con la maglia del Milan. Sono infatti 51, in 62 presenze, le reti della centravanti che continua a inseguire nella classifica dei cannonieri un Cristiana Girelli, della Juve, che nell’ultimo turno ha voluto replicare alla rivale andando anch’ella a segno per quattro volte.