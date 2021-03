ESPN elegge le 50 migliori calciatrici al mondo: c'è l'italiana Girelli al 41° posto

vedi letture

L’emittente statunitense ESPN ha stilato la classifica delle 50 migliori giocatrici al mondo inserendo anche un’italiana. Si tratta di Cristiana Girelli, bomber della Juventus e dell’Italia femminile che si piazza al 41° posto appena dietro il Pallone d’Oro Megan Rapinoe e davanti a calciatrici come Ellen White, Danielle van de Donk o Kosovare Asslani.

“Dalla sua tripletta contro la Giamaica ai Mondiali femminili 2019, l'attaccante della Juventus Cristiana Girelli non ha smesso di segnare. La 30enne ha concluso la stagione 2019-20 vincendo il campionato con la Juventus e ha portato l’Italia agli Europei del 2022 come una delle migliori seconde dei gironi, il tutto coronato da suo prolifico tasso di reti. Girelli ha segnato 16 reti in 16 partite di Serie A e otto gol in dieci partite con la maglia dell’Italia. - si legge nella motivazione – Girelli inoltre dà l’esempio anche fuori dal campo giocando un ruolo significativo mentre il calcio femminile italiano continua a lavorare per raggiungere lo status di sport professionistico”.

A trionfare nella classifica è la centrocampista statunitense Sam Mewis in forza al Manchester City che ha battuto l’australiana del Chelsea Sam Kerr e l’olandese dell’Arsenal Vivianne Miedema, mentre è finita fuori dal podio la dominatrice degli ultimi premi UEFA Pernille Harder, attaccante della Danimarca e del Chelsea.