Italdonne, scendono a 23 le convocate per l'Austria. Poche le big rimaste in rosa

Il giorno dopo la bella vittoria nell’amichevole giocata a Ferrara contro i Paesi Bassi, la Nazionale Femminile è già tornata al lavoro. La ct Milena Bertolini ha ristretto il gruppo a 23 calciatrici in vista della seconda e ultima amichevole della stagione contro l’Austria che si giocherà al ‘WienerNeustadt Arena’ di WienerNeustad (ore 16,30, diretta tv su Rai2), altra partita con vista su UEFA Women's Euro 2022, in programma a luglio 2022 in Inghilterra.

Le Azzurre, che hanno svolto una doppia seduta di allenamento, partiranno domani pomeriggio per Vienna, dove domenica alle 16.30 svolgeranno l’allenamento ufficiale sul campo di gara.



L’elenco delle convocate:

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Martina Zanoli (Fiorentina)

Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Tomaselli (Sassuolo)

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Roma), Sofia Cantore (Florentia), Benedetta Glionna (Empoli), Valeria Pirone (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma)