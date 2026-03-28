Juve, Canzi: "Non abbassiamo la guardia contro la Fiorentina. Vogliamo la finale"

"Arriviamo a questa partita con una grande voglia di rivalsa e con la consapevolezza di voler superare le ultime due prestazioni, che non sono state alla nostra altezza. Domani abbiamo una grandissima opportunità per raggiungere uno degli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati fin dall'inizio". Il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi ha parlato così in conferenza stampa alla viglia della gara di ritorno contro la Fiorentina (2-0 per le bianconere il risultato dell'andata) valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile: "Ci siamo guadagnate la possibilità di farlo partendo con due gol di vantaggio, un aspetto importante, ma siamo perfettamente consce che è finito solo il primo tempo della sfida. Nonostante la buona posizione di partenza, non dobbiamo abbassare la guardia".

Canzi poi si sofferma sul modo in cui la sua squadra dovrà scendere in campo: "L’atteggiamento dovrà essere quello che abbiamo sempre mostrato nelle partite fatte bene, un approccio propositivo. Dobbiamo entrare in campo per fare la nostra partita, al di là di quello che farà la Fiorentina, perché sappiamo che se riusciamo a imporre il nostro gioco siamo una squadra forte, che non deve aspettarsi niente da nessuno. - prosegue il mister come riporta il sito del club bianconero - Siamo consapevoli di cosa andremo a incontrare: troveremo di fronte una squadra molto motivata e obbligata a venire da noi a fare la partita. Proprio per questo dovremo essere brave a 'tenere botta' nei momenti di difficoltà che capiteranno nel corso del match, per poi colpire sfruttando l'atteggiamento necessariamente offensivo delle nostre avversarie".

"Incontreremo la Fiorentina per la terza volta in stagione, è una squadra che conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Resto convinto che siamo sempre padrone del nostro destino: se facciamo la prestazione, quasi sempre arriva anche il risultato. - conclude Canzi - Accedere all'ultimo atto di questa competizione è sicuramente importante; dobbiamo guadagnarci sul campo la possibilità di giocarci questo trofeo".