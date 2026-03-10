Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"

Torna in campo la Juventus Women dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Appuntamento fissato per il tardo pomeriggio - alle 18:00 - di domani in Toscana per la semifinale d'andata di Coppa Italia Women contro la Fiorentina.

Massimiliano Canzi, nella consueta intervista della vigilia, ha presentato così la sfida.

IL RITORNO DOPO GLI IMPEGNI CON LE NAZIONALI

«Per una squadra del nostro livello, che presta molte atlete alle proprie selezioni, ogni pausa richiede una gestione attenta. Le ragazze affrontano impegni di grande intensità e il tempo per recuperare è sempre limitato. È una sfida che accettiamo volentieri, essendo il riflesso della qualità della nostra rosa, anche se comporta sempre qualche piccola incognita legata alla condizione fisica al rientro».

LA SEMIFINALE DI FIRENZE

«Domani scenderemo in campo per il 'primo tempo' di questo confronto su 180 minuti. La Fiorentina è un avversario di altissimo profilo che, a mio avviso, ha raccolto meno di quanto il suo reale valore avrebbe permesso in campionato. In Coppa Italia hanno espresso tutto il loro potenziale e sappiamo che per raggiungere la finale, uno dei nostri grandi obiettivi, dovremo superare uno scoglio davvero impegnativo».

IL RINNOVO DI ROSUCCI

«Negli ultimi tempi il gruppo ha vissuto un fisiologico cambiamento, con diverse protagoniste della nostra storia che hanno intrapreso nuovi percorsi. In questo contesto, il rinnovo di Martina assume un significato simbolico prezioso. È un segnale di continuità che la Juventus ha voluto dare: Martina rappresenta l'identità e lo spirito profondo di questo club, un punto di riferimento fondamentale per i prossimi anni».