TMW Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della sfida contro il St. Polten, valida per la 5ª giornata della fase a gironi della Women's Champions League, in programma domani.

Quali sono le principali insidie?

“Le insidie sono tante perchè è una gara di Champions e loro hanno raccolto meno di quanto hanno seminato. Sappiamo che dovremo affrontare una partita complicata. I rischi sono quelli di ogni partita a prescindere dalla classifica e dobbiamo affrontare ogni gara nello stesso modo con tanta intensità”.

State puntando ai quarti di finale?

“Noi fondamentalmente entriamo in campo per vincere tutte le partite. Lo abbiamo fatto con Atletico Madrid, Lione e Bayern, a maggior ragione lo faremo con il St. Polten. Ogni discorso legato alla qualificazione sia diretta che con i playoff sono aperti. Sicuramente mireremo sempre più in alto possibile”.

State crescendo in termini di personalità e consapevolezza?

"A livello di consapevolezza in Champions siamo cresciute. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque pur riconoscendo che ci sono vari livelli. In campionato non parlerei di rilassatezza, ma di un campionato che si sta livellando. In alto basta vedere che ci sono sette squadre in tre punti. Non rilassatezza ma direi che abbiamo trovato squadre che vogliono competere. Andiamo avanti partita dopo partita e ora pensiamo alla Champions che è la cosa più importante in questo momento".

Si sarebbe immaginato questa classifica?

"Non lo so, però ci speravo. Stavamo lavorando per migliorarci in Europa, siamo nella direzione giusta e mi sento di dire che abbiamo raccolto meno di quanto seminato in Europa. Gli ultimi minuti ci sono costati un paio di punti, ma siamo contenti del percorso fatto finora. Non abbiamo fatto nulla perchè mancano due partite importantissime quindi affrontiamo quella di domani come la più importante della stagione, come ragioniamo sempre partita dopo partita".

In cosa è più orgoglioso?

"Aver giocato con carattere e a testa alta con grandi squadre, questo mi rende davvero tanto orgoglioso. La partita di domani sappiamo ci può avvicinare ad un obiettivo come ha detto Chiara uno stagionale. Sappiamo che sarà delicata contro una squadra che ha raccolto meno di quanto seminato e che potenzialmente ha la possibilità di giocarsi qualcosa. Quindi non sono morte. Sicuramente loro non ci metteranno i tappeti rossi".

Avete trovato equilibrio?

"L'equilibrio era una delle cose dove dovevamo migliorare e le ragazze lo stanno facendo. Adesso abbiamo subito pochi gol soprattutto adesso dove stiamo facendo meno dal punto di vista realizzativo. Questo equilibrio, soprattutto in Europa, ci stanno portando avanti. Le parole che ho utilizzato spesso sono coraggio ed equilibrio".

Avete qualche giocatrice infortunata?

"Non abbiamo Ginevra Moretti per influenza. Per domani abbiamo la squadra al completo, ma le ragazze sono un po' stanche perchè abbiamo giocato pochi giorni fa ma insomma è il bello e il brutto della Champions".