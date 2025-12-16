Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, alla vigilia del match di Champions League all'Allianz Stadium contro il Manchester United è intervenuto in conferenza stampa: "Queste sono le partite più facili da preparare. Ho un gruppo di giocatrici di altissimo livello, la maggior parte abituata a queste partite. Giocare in un contesto come il nostro stadio dà motivazione e responsabilità".

Sei emozionato di giocare una partita del genere?

"Dicono, dicono perché io ho spalato tanta sabbia nella mia carriera, che vincere di nuovo è più difficile che vincere. Sapevamo di avere questo bagaglio sulla schiena questa stagione, non sei più una sorpresa. Tenere alta l'attenzione è complicato. Sotto l'aspetto delle competizioni una non l'abbiamo iniziata e l'altra siamo a tiro. Ci siamo e sappiamo che sarà complicato perché sapevamo sarebbe stata complicata perchè il livello generale è salito. Essere qua a giocarmi un traguardo importante e aver raggiunto un nostro obiettivo stagionale in anticipo mi rende orgoglioso di quanto fatto e delle ragazze. Noi siamo ben consapevoli del fatto che possiamo giocarci qualcosa di ancora più grande".

Sul Manchester United?

"Le insidie sono la qualità dell'avversario che è di altissimo livello, che giustamente ha un mix di qualità tecniche e fisiche importanti. Noi giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa e lo dimostra il loro percorso. Sappiamo di aver davanti una delle partite più difficili del cammino in Europa ma la vogliamo giocare nel migliore dei modi: avendo tantissimo da guadagnare e poco da perdere, comunque possiamo giocarcela a viso aperto e a testa alta".

Quanto siamo distanti dalle big d'Europa?

"Abbiamo parlato tanto negli scorsi mesi e ci sono degli studi precisi sulla redditività. Il calcio è bello perchè a volte è più arte che scienza, ma spesso si scontra con i budget e entrate, se andiamo a vedere la distanza in cui il nostro movimento è rispetto ad altri paesi in Europa ci vuole tempo.. Ci vorrà ancora un po' di tempo per colmare il gap e noi faremo tutto il possibile per andare il più avanti possibile e venderemo molto cara la pelle".

Ha preparato la partita anche da un punto di vista psicologico?

"Se ti riferisci al post Napoli io parlavo di approcciare tutte le partite nello stesso modo. Questa partita è rilevante e davanti a tante persone, non dobbiamo esagerare, motivazioni e posta in palio sono altissime e il contesto è meraviglioso. Devi poi preparare l'aspetto tattico, ma l'aspetto mentale se non si hanno motivazioni forse è meglio fare altro, vale per tutti".

Come ha preparato tutta la Champions?

"Lo scorso anno abbiamo avuto due partite dove la differenza era tanta, parlo di Arsenal e Bayern a Monaco. Questa stagione siamo state più brave a tenere botta nei momenti difficili. In queste partite devi mettere l'elmetto e lasciare passare la nottata, questa volta le ragazze sono state brave nelle difficoltà. In quei momenti lì, penso al Bayern dove non abbiamo portato a casa niente e ancora mi rode, le ragazze sono state brave a farlo passare e poi ad avere coraggio. Coraggio e incoscienza sono due parole che possono aiutarci".