Juve Women, la nona sinfonia di Girelli. La numero 10 fa il record in Supercoppa

La Supercoppa Italia Femminile potrebbe essere ribattezzata Supercoppa Girelli. L’attaccate della Juventus Women infatti nella giornata di ieri ha alzato per la nona volta in carriera il trofeo diventando così la giocatrice ad averne vinte il maggior numero superando le ex compagne di squadra Patrizia Panico e Giorgia Motta. La sua prima Supercoppa risale al 2005 quando vestiva la maglia del Bardolino con cui ha vinto poi altre due coppe nel 2007 e nel 2008 (perdendo invece nel 2006 contro il Fiammamonza enel 2009 contro la Torres). Altre quattro Supercoppa sono poi arrivare dal 2014 al 2017 con la maglia del Brescia, mentre quella alzata ieri dopo la vittoria sulla Fiorentina rappresenta la seconda vinta in bianconero che permette così alla numero 10 bianconera di entrare nella storia e stabilire un record che potrebbe ancora migliorare nel corso dei prossimi anni e che potrebbe diventare difficilmente battibile per chiunque.