Ufficiale L'azzurra Shore lascia l'Hellas Verona dopo 2 anni: "Avete creduto in me, grazie"

vedi letture

Dopo due stagioni con la maglia dell’Hellas Verona, che le sono valse anche la chiamata del ct azzurro Andrea Soncin, per Margot Shore è arrivato il momento di lasciare la squadra gialloblù per iniziare una nuova avventura, magari in Serie A, dove provare a lottare ancora per una maglia azzurra in vista dell’Europeo del prossimo anno.

La classe ‘97, originaria del Canada, ha così salutato la piazza veneta sui propri canali social ringraziandola per averle permesso di crescere e migliorarsi: “Grazie Verona. Grazie ad una società che mi ha dato tanto, più che ho potuto ripagare in questi due anni. Grazie allo staff che mi ha supportata (con molto pazienza) e che mi ha spinto ogni giorno a migliorare. Grazie alle mie compagne, di non aver mai mollato durante le tempeste. Ho incontrato tanti allenatori e dirigenti, ma pochi che hanno creduto in me come quelli gialloblù. Grazie di aver sognato per me quando non riuscivo a sognare per me stessa. Vi porterò sempre con me”.