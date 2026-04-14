Non solo Serbia-Italia, tutte le gare di oggi valide per le qualificazione al Mondiale 2027
Non c'è solo la sfida dell'Italia contro la Serbia (ore 18:15 diretta su Rai2) nella giornata di oggi dedicata alle qualificazioni per il Mondiale Femminile del 2027 in Brasile. Spiccano negli altri gironi degli scontri diretti molto importanti come quelli fra Paesi Bassi e Francia e soprattutto un Inghilterra-Spagna, in un Wembley praticamente sold out, che mette di fronte le bicampionesse d'Europa e quelle mondiali in carica. Di seguito tutto il programma odierno e le classifiche:
Terza giornata: martedì 14 aprile 2026
Gruppo A1
Serbia - Italia (18:15)
Svezia - Danimarca (19:00)
Classifica: Danimarca 4, Svezia 4, Italia 1, Serbia 1
Gruppo A2
Polonia - Repubblica d'Irlanda (18:00)
Paesi Bassi - Francia (20:45)
Classifica: Francia 6, Paesi Bassi 4, Polonia 1, Repubblica d’Irlanda 0
Gruppo A3
Inghilterra - Spagna (20:00)
Islanda - Ucraina (20:30)
Classifica: Inghilterra 6, Spagna 6, Islanda 0, Ucraina 0
Gruppo A4
Norvegia - Slovenia (18:00)
Germania - Austria (18:15)
Classifica: Gemania 6, Norvegia 3, Slovenia 3, Austria 0
Gruppo B1
Cechia - Montenegro (17:30)
Galles - Albania (20:15)
Classifica: Galles 4, Cechia 4, Albania 3, Montenegro 0
Gruppo B2
Svizzera - Turchia (19:00)
Irlanda del Nord - Malta (20:00)
Classifica: Svizzera 6, Turchia 6, Irlanda del Nord 0. Malta 0
Gruppo B3
Finlandia - Slovacchia (17:30)
Lettonia - Portogallo (19:00)
Classifica: Portogallo 6, Finlandia 3, Slovacchia 3, Lettonia 0
Gruppo B4
Israele - Lussemburgo (19:15)
Scozia - Belgio (20:30)
Classifica: Scozia 6, Belgio 6, Israele 0, Lussemburgo 0
Gruppo C1
Estonia - Liechtenstein (17:00)
Lituania - Bosnia Erzegovina (17:00)
Classifica: Bosnia Erzegovina 6, Lituania 4, Estonia 1, Liechtenstein 0
Gruppo C2
Bulgaria - Kosovo (16:00)
Gibilterra - Croazia (19:00)
Classifica: Kosovo 6, Croazia 3, Bulgaria 3, Gibilterra 0
Gruppo C3
Macedonia del Nord - Ungheria (16:00)
Andorra - Azerbaigian (19:00)
Classifica: Ungheria 4, Azerbaigian 3, Macedonia del Nord 3, Andorra 1
Gruppo C4
Isole Faroe - Grecia (18:00)
Classifica: Grecia 6* Isole Faroe 0, Georgia 0
* una gara in più
Gruppo C5
Moldavia - Cipro (16:00)
Classifica: Romania 6*, Moldavia 0, Cipro 0
* una gara in più
Gruppo C6
Armenia - Bielorussia (14:00)
Classifica: Bielorussia 3, Kazakistan 3*, Armenia 0
* una partita in più
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