Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"

Suo il gol che ha sbloccato la gara, suo lo zampino nella vittoria odierna che ha visto la Juventus Women fare sua la semifinale di andata di Coppa Italia Women: le bianconere, infatti, son state corsare al 'Viola Park' sul punteggio di 0-2, ma ci sarà a fine marzo il ritorno che sancirà definitivamente chi tra le due formazioni approderà alla finalissima della competizione. A ogni modo, serata perfetta per l'attaccante Chiara Beccari.

Che a margine del confronto ha parlato ai canali ufficiali del club: "Per noi oggi era molto importante la vittoria e abbiamo sfruttato questa pausa per ricaricare le energie e pensiamo che ci serva tanto per il morale sia in Coppa che in campionato. Abbiamo una rosa molto ampia e profonda e anche la gara di oggi dimostra che ci sono tante giocatrici che possono giocare e fare bene: per noi la Coppa Italia è molto importante, così come lo è il campionato. Ovviamente sappiamo che in campionato i punti da recuperare sono tanti, però ci proveremo fino all’ultimo così come in Coppa".

Ricordiamo che la finalissima della competizione, verrà poi disputata contro la vincente di Roma-Inter, che giocheranno domani il match di andata, in attesa poi - anche in questo caso - di quello di ritorno.