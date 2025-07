Ufficiale Parma, altri tre rinforzi per le Women: arrivano Cissoko, Cardona e Pinther

vedi letture

Il Parma Women ha annunciato l’arrivo di altre tre calciatrici nella giornata di oggi che andranno a rinforzare la rosa in vista della prossima Serie A.

In difesa il club ducale ha annunciato l’arrivo dalla Roma di Hawa Cissoko, terzina classe ‘97, che lo scorso anno ha collezionato 15 presenze con un gol con il club giallorosso. Vanta una lunga esperienza in Inghilterra nelle final del West Ham 58 presenze e due reti in tre stagioni e ha vestito inoltre le maglie di PSG (dove è cresciuta), Marsiglia e Soyaux.

In attacco invece sono arrivate Viktoria Pinther e Marta Cardona: la prima è un’austriaca classe ‘98 che nella scorsa stagione ha giocato con il Digione in Francia dove ha segnato sette reti in 20 presenze. Pinther vanta anche esperienze in Germania con Sand e Bayer Leverkusen oltre che in Svizzera con lo Zurigo. Ha inoltre vestito la maglia della nazionale 35 volte con due reti all’attivo. La seconda invece è una spagnola che ha giocato nelle ultime tre stagioni con la maglia dell’Atletico Madrid dopo aver vestito anche le maglie di Real Madrid, Real Sociedad e Levante. Si tratta della quarta spagnola - con Bou, Esteve e Dominguez - che vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione.