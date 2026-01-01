Ufficiale Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota

F.C. Como Women comunica l’arrivo di Viktoria Pinther dal Parma. L’attaccante austriaca approda a Como con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nata il 16 ottobre 1998, Pinther è un’attaccante di piede destro con una solida esperienza internazionale, avendo vestito, tra le altre, le maglie di Bayer Leverkusen, FC Zürich e Dijon. Nell’agosto 2025 è approdata in Serie A al Parma, con cui ha realizzato una rete in Coppa Italia. Con la Nazionale austriaca ha preso parte al Campionato Europeo UEFA 2017, contribuendo allo storico cammino della selezione fino alle semifinali; nel suo percorso con la Nazionale maggiore ha inoltre realizzato due reti.

Queste le sue prime parole da calciatrice di F.C. Como Women: “Il mio obiettivo è fare bene qui a Como, portare la mia personalità all’interno della squadra e mettere in mostra le mie qualità, cercando ovviamente di segnare gol. Il Como Women sta disputando una buona stagione ed è ben posizionato in classifica: l’auspicio è quello di mantenere questo livehllo fino al termine del campionato. Sono davvero felice di essere qui e di entrare a far parte di questo Club”.