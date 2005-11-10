Ufficiale
Padova, arriva Zuelli a titolo definitivo dalla Carrarese. Contratto quadriennale
TUTTOmercatoWEB
Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dalla Carrarese del centrocampista classe 2001 Emanuele Zuelli.
Zuelli ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2030.
La carriera
Emanuele Zuelli nasce a Merano (Bolzano) il 22 novembre 2001 ed è un centrocampista di 182 cm che in carriera ha indossato le maglie di Chievo, Juventus U23, Pisa e Carrarese, oltre che della Nazionale Italiana Under 19 e Under 20.
Altre notizie Serie B