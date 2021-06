Roma femminile, la Coppa Italia può stravolgere i piani. E portare alla conferma di Bavagnoli

Nella notte di domenica la Roma ha alzato al cielo sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia il suo primo trofeo al femminile. Una Coppa Italia vinta dopo una lunga battaglia contro il Milan rimasta in equilibrio per 120 minuti e risolta solo ai calci di rigore dove è salita in cattedra Camelia Ceasar, ex di turno, con due parate decisive ai fini del trionfo finale. Si conclude così un triennio che ha visto la squadra giallorossa non riuscire a inserirsi nella lotta per il titolo (due quarti posti e un quinto), ma portare a casa comunque un trofeo prestigioso battendo le prime due della Serie A: la Juventus nella semifinale e il Milan in finale.

Una vittoria che potrebbe cambiare anche i piani della società in vista della prossima stagione. La Roma infatti da tempo ha un accordo sulla parola con Alessandro Spugna, giovane tecnico che ha incantato in questa stagione alla guida dell’Empoli prima di essere esonerato vista la volontà di non proseguire l’avventura in terra toscana anche nella prossima stagione. Il suo arrivo nella capitale avrebbe portato al cambio di ruolo dell’attuale allenatrice Betty Bavagnoli per la quale è pronto un ruolo in dirigenza vista la stima che la famiglia Friedkin ha in lei.

Dopo la vittoria della Coppa infatti Bavagnoli ha parlato così del futuro personale e della Roma: “Mi avevano fatto la domanda se questa poteva essere il coronamento di un lavoro iniziato tre anni fa e adesso possiamo dire di sì, è il coronamento di un percorso che non è finito e che deve continuare. Continuerà sicuramente, adesso io mi dovrà sedere con la società. Sono certa che continueremo e che potremo fare ancora meglio di quanto fatto fin qui”. Parole che non sembrano far presagire a un addio alla panchina giallorossa anche se solo nei prossimi giorni ne avremo la certezza.

È soprattutto Spugna ad attendere novità sul fronte Roma col rischio di restare al palo. Perché se da una parte la Roma potrebbe confermare Bavagnoli alla luce della Coppa Italia messa in bacheca dall’altra parte c’è una Fiorentina che sembra puntare con forza su Rita Guarino per ripartire con un progetto ambizioso e vincente.