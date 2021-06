Roma Femminile, pronto un grande colpo in mezzo al campo: in arrivo l'ex Real e Milan Thaisa

La Roma sarebbe a un passo dal piazzare un grande colpo per rinforzare il centrocampo di mister Spugna. La società giallorossa infatti ha intenzione di riportare in Italia Thaisa Moreno, regista classe ‘88, reduce da due stagioni al Real Madrid. La brasiliana (80 presenze con la maglia verdeoro) nella giornata di ieri ha salutato il club spagnolo ed è attesa in Italia per firmare il contratto con la Roma e iniziare la sua seconda avventura, dopo quella con il Milan nel 2018/19, nel nostro paese. Lo rivela ilcalciofemminileicf.com.